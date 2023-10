SPECTACLE DE NOËL Salle des fêtes – Place Schumann Walscheid, 9 décembre 2023, Walscheid.

Un spectacle de Noël gratuit, interprété par la compagnie Cémoikidi sera joué à Walscheid.

Une restauration et une buvette seront proposées sur place de 19h00 à 21h00.. Enfants

Samedi 2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

Salle des fêtes – Place Schumann

Walscheid 57870 Moselle Grand Est



A free Christmas show by the Cémoikidi company will be performed in Walscheid.

Food and refreshments will be available on site from 7:00 pm to 9:00 pm.

En Walscheid tendrá lugar un espectáculo navideño gratuito a cargo de la compañía Cémoikidi.

Habrá comida y refrescos in situ de 19:00 a 21:00.

In Walscheid wird eine kostenlose Weihnachtsaufführung von der Theatergruppe Cémoikidi aufgeführt.

Von 19:00 bis 21:00 Uhr werden vor Ort Speisen und Getränke angeboten.

