« Mes années 80 » Salle des fêtes – Place Narcisse BRIDAULT Messas Catégories d’Évènement: Loiret

Messas

« Mes années 80 » Salle des fêtes – Place Narcisse BRIDAULT, 25 mars 2023, Messas. « Mes années 80 » Samedi 25 mars, 20h30 Salle des fêtes – Place Narcisse BRIDAULT Tarif 10 € – Gratuit pour les enfants Soirée concert festive et colorée le 25 mars avec « MES ANNÉES 80 »

C’est l’occasion de venir danser ou simplement redécouvrir les tubes de l’époque et pour ceux qui le souhaitent de ressortir les tenues vintage (leggings fluo, vestes larges épaules, jean’s neige, guêtres, chapeaux, perles et sequins…)

Tarif 10 € – Gratuit pour les enfants. Rendez vous à 20 h 30 – Salle des fêtes de Messas (45190) – Loiret – Contact mairie : 02 38 44 53 02 – (tenue vintage non exigée) Salle des fêtes – Place Narcisse BRIDAULT 45190 MESSAS Messas 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 53 02 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:30:00+01:00 – 2023-03-25T23:00:00+01:00

2023-03-25T20:30:00+01:00 – 2023-03-25T23:00:00+01:00 concert vintage L’Atelier de Nouchka Belline

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Messas Autres Lieu Salle des fêtes - Place Narcisse BRIDAULT Adresse 45190 MESSAS Ville Messas Departement Loiret Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Salle des fêtes - Place Narcisse BRIDAULT Messas

Salle des fêtes - Place Narcisse BRIDAULT Messas Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/messas/

« Mes années 80 » Salle des fêtes – Place Narcisse BRIDAULT 2023-03-25 was last modified: by « Mes années 80 » Salle des fêtes – Place Narcisse BRIDAULT Salle des fêtes - Place Narcisse BRIDAULT 25 mars 2023 Messas Salle des fêtes - Place Narcisse BRIDAULT Messas

Messas Loiret