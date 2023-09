LE JOUR DE LA NUIT : BRUYÈRES Salle des Fêtes Place Jean Jaurès Bruyères, 14 octobre 2023, Bruyères.

A 18h00 spectacle tout public à la salle des fêtes

A 19h30 balade en ville et en forêt d’environ 1h00 suivie d’une soupe conviviale offerte servie dans le hall de la salle des fêtes.. Tout public

Samedi 2023-10-14 18:00:00 fin : 2023-10-14 21:00:00. 0 EUR.

Salle des Fêtes Place Jean Jaurès

Bruyères 88600 Vosges Grand Est



At 6:00 pm, an all-ages show in the village hall

At 7:30 pm, a 1:00 pm walk around town and in the forest, followed by a soup served in the hall of the village hall.

A las 18.00 h, espectáculo para el público en general en la sala del pueblo

A las 19.30 h, paseo de una hora por el pueblo y el bosque, seguido de una sopa servida en el salón de la sala de fiestas del pueblo.

Um 18.00 Uhr Aufführung für alle Altersgruppen in der Festhalle

Um 19:30 Uhr ca. 1 Stunde Spaziergang durch Stadt und Wald mit anschließender geselliger Suppe, die in der Festhalle serviert wird.

