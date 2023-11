MARCHÉ DE NOËL Salle des fêtes – Place Henri Breton Charmes, 16 décembre 2023, Charmes.

Charmes,Vosges

Venez vivre la magie de Noël en visitant le Marché de Noël de Charmes qui rassemble de nombreux exposants divers.. Tout public

Samedi 2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. 0 EUR.

Salle des fêtes – Place Henri Breton

Charmes 88130 Vosges Grand Est



Come and experience the magic of Christmas by visiting the Christmas Market in Charmes which brings together many different exhibitors.

Venga a vivir la magia de la Navidad en el Mercado Navideño de Charmes, que reúne a un amplio abanico de expositores.

Erleben Sie den Zauber der Weihnacht bei einem Besuch des Weihnachtsmarktes in Charmes, der viele verschiedene Aussteller versammelt.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT EPINAL ET SA REGION