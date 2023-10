INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE ET CINÉ-DÉBAT Salle des fêtes – Place du Marché Sarrebourg, 19 octobre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Dans le cadre des semaines d’information sur la santé mentale, le centre hospitalier de Lorquin et la Ville de Sarrebourg propose une rencontre avec les partenaires à partir de 16h00 et une ciné-débat à 19h30, avec le documentaire « Stigma » (25min). L’histoire : Après l’annonce d’un diagnostic psychiatrique, Anna se pose des questions; Certaines images issues des médias l’enferment dans une perspective sombre…. Adultes

Jeudi 2023-10-19 16:00:00 fin : 2023-10-19 21:30:00. .

Salle des fêtes – Place du Marché

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



As part of the « Semaine d’Information sur la Santé Mentale » (Mental Health Information Week), the Lorquin Hospital and the City of Sarrebourg are organizing a meeting with partners from 4:00 p.m. and a film-debate at 7:30 p.m., with the documentary « Stigma » (25min). The story: After receiving a psychiatric diagnosis, Anna asks herself questions; certain media images lock her into a gloomy perspective…

En el marco de las semanas de información sobre la salud mental, el centro hospitalario de Lorquin y la ciudad de Sarrebourg organizan un encuentro con los socios a partir de las 16.00 h y un cine-debate a las 19.30 h, con el documental « Estigma » (25min). La historia: Tras recibir un diagnóstico psiquiátrico, Anna se hace preguntas. Ciertas imágenes de los medios de comunicación la encierran en una perspectiva sombría…

Im Rahmen der Informationswochen zur psychischen Gesundheit bieten das Krankenhaus Lorquin und die Stadt Saarburg ab 16.00 Uhr ein Treffen mit den Partnern und um 19.30 Uhr eine Filmdebatte mit dem Dokumentarfilm « Stigma » (25min) an. Die Geschichte: Nachdem Anna eine psychiatrische Diagnose erhalten hat, stellt sie sich Fragen.

Mise à jour le 2023-09-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG