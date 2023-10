48ÈME CONGRÈS PHILATÉLIQUE DE LORRAINE Salle des fêtes – Place du Marché Sarrebourg, 7 octobre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Le 48ème congés philatélique de Lorraine aura lieu à sarrebourg : Au progamme : exposition de collections prestigieuses et nombreux marchands.. Tout public

Samedi 2023-10-07 09:30:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. 0 EUR.

Salle des fêtes – Place du Marché

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



The 48th congés philatélique de Lorraine will take place in sarrebourg: on the program: exhibition of prestigious collections and numerous dealers.

El 48º Congreso Filatélico de Lorena se celebrará en Sarrebourg, con un programa que incluye exposiciones de prestigiosas colecciones y numerosos marchantes.

Der 48. philatelistische Kongress von Lothringen wird in Saarburg stattfinden.

Mise à jour le 2023-09-29 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG