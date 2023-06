CONCERT DE METAMORPHOSIS Salle des fêtes – Place du Marché Sarrebourg, 12 juillet 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

La métamorphose d’œuvres concertantes ou comment le Baroque redevient la nouvelle musique qu’il était pour ses contemporains ! « METAMORPHOSIS » Ou l’art de la métamorphose dans le style concertant… Au programme: Vivaldi, Bach, Rasmussen…

Ouverture de la billetterie le 12 juin.

les places sont numérotées;. Tout public

Mercredi 2023-07-12 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-12 22:30:00. 25 EUR.

Salle des fêtes – Place du Marché

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



The metamorphosis of concertante works, or how the Baroque becomes once again the new music it was for its contemporaries! « METAMORPHOSIS » or the art of metamorphosis in concertante style… On the program: Vivaldi, Bach, Rasmussen…

Tickets open June 12.

seats are numbered;

La metamorfosis de las obras concertantes, ¡o cómo el Barroco vuelve a ser la nueva música que fue para sus contemporáneos! « METAMORPHOSIS » o el arte de la metamorfosis en estilo concertante… En el programa: Vivaldi, Bach, Rasmussen…

Venta de entradas a partir del 12 de junio.

asientos numerados;

Die Metamorphose von Konzertwerken oder wie der Barock wieder zu der neuen Musik wird, die er für seine Zeitgenossen war! « METAMORPHOSIS »: Die Kunst der Metamorphose im Konzertstil… Auf dem Programm: Vivaldi, Bach, Rasmussen…

Der Kartenverkauf beginnt am 12. Juni.

die Plätze sind nummeriert;

Mise à jour le 2023-06-03 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG