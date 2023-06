CONCERT HAYDN – MOZART PAR LA PETITE SYMPHONIE Salle des fêtes – Place du Marché Sarrebourg, 11 juillet 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

L’orchestre La Petite Symphonie avec Daniel Isoir au pianoforte & à la direction propose un voyage au pays de Joseph Haydn (Concerto pour pianoforte et orchestre en ré Majeur Hob XVIII:11 et Nocturne pour le roi de Naples pour flûte, hautbois solo et ensemble Hob II 27) et de W.A. Mozart (Symphonie concertante en mi bémol pour violon, alto et orchestre K.364).

La billetterie sera ouverte à partir du 12 juin.

Les places sont numérotées.. Tout public

Mardi 2023-07-11 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-11 22:30:00. 25 EUR.

Salle des fêtes – Place du Marché

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



La Petite Symphonie orchestra, with Daniel Isoir on pianoforte & conductor, offers a journey to the land of Joseph Haydn (Concerto for pianoforte and orchestra in D Major Hob XVIII:11 and Nocturne for the King of Naples for flute, solo oboe and ensemble Hob II 27) and W.A. Mozart (Symphonie concertante in E flat for violin, viola and orchestra K.364).

Tickets will be available from June 12.

Seats are numbered.

La orquesta La Petite Symphonie con Daniel Isoir al pianoforte y director ofrece un viaje a la tierra de Joseph Haydn (Concierto para pianoforte y orquesta en re mayor Hob XVIII:11 y Nocturno para el rey de Nápoles para flauta, oboe solista y conjunto Hob II 27) y W.A. Mozart (Sinfonía concertante en mi bemol para violín, viola y orquesta K.364).

Las entradas estarán disponibles a partir del 12 de junio.

Los asientos están numerados.

Das Orchester La Petite Symphonie mit Daniel Isoir am Hammerklavier & Dirigat bietet eine Reise in das Land von Joseph Haydn (Konzert für Hammerklavier und Orchester in D-Dur Hob XVIII:11 und Nocturne für den König von Neapel für Flöte, Solo-Oboe und Ensemble Hob II 27) und W.A. Mozart (Konzertante Sinfonie in Es für Violine, Viola und Orchester KV 364) an.

Der Kartenverkauf ist ab dem 12. Juni geöffnet.

Die Plätze sind nummeriert.

Mise à jour le 2023-06-03 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG