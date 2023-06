CONCERT OVER THE MOOR : CHANTS & DANSES D’ÉCOSSE ET D’IRLANDE Salle des fêtes – place du Marché Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’Évènement: Moselle

Sarrebourg CONCERT OVER THE MOOR : CHANTS & DANSES D’ÉCOSSE ET D’IRLANDE Salle des fêtes – place du Marché Sarrebourg, 8 juillet 2023, Sarrebourg. Sarrebourg,Moselle Le Kraken Consort propose un concert autour des chants et danses d’Ecosse et d’Irlande.

Billetterie en ligne à compter du 12 juin 2023, placement numéroté. Tout public

Samedi 2023-07-08 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-08 22:30:00. 15 EUR.

Salle des fêtes – place du Marché

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



The Kraken Consort presents a concert featuring the songs and dances of Scotland and Ireland.

Online ticketing from June 12, 2023, numbered seating El Kraken Consort ofrece un concierto basado en las canciones y danzas de Escocia e Irlanda.

Venta de entradas en línea a partir del 12 de junio de 2023, asientos numerados Das Kraken Consort bietet ein Konzert rund um die Lieder und Tänze aus Schottland und Irland.

Moselle

