CONCERT CLASSIQUE SUR LE THÈME DU VOYAGE salle des fêtes – place du Marché Sarrebourg, 8 juillet 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Le Kraken Consort propose un récital chant piano, sur le thème du voyage avec Schubert.

Billetterie en ligne à compter du 12 juin 2023.. Tout public

Samedi 2023-07-08 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-08 18:30:00. 5 EUR.

salle des fêtes – place du Marché

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



The Kraken Consort presents a piano recital on the theme of Schubert’s journey.

Online ticketing from June 12, 2023.

El Kraken Consort ofrece un recital de piano sobre el tema de los viajes con Schubert.

Entradas disponibles en línea a partir del 12 de junio de 2023.

Das Kraken Consort bietet einen Klavierabend mit dem Thema « Reisen mit Schubert » an.

Online-Tickets ab dem 12. Juni 2023.

