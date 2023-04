RÉPÉTITION PUBLIQUE DU CONTE – LA FRICHE Salle des fêtes – Place du Marché, 29 avril 2023, Sarrebourg.

Inédit ! Venez assister à la répétition publique de « La Friche », un conte musical de Romaine Didier. Il est interprété par l’orchestre symphonique des « Jeunes Symphonistes Mosellans ». L’entrée est libre.. Tout public

Samedi 2023-04-29 à 17:00:00 ; fin : 2023-04-29 19:00:00. 0 EUR.

Salle des fêtes – Place du Marché

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Never seen before! Come to the public rehearsal of « La Friche », a musical tale by Romaine Didier. It is interpreted by the symphonic orchestra of the « Jeunes Symphonistes Mosellans ». The entrance is free.

¡Nunca antes visto! Asista al ensayo público de « La Friche », un cuento musical de Romaine Didier. Lo interpreta la orquesta sinfónica de los « Jeunes Symphonistes Mosellans ». La entrada es gratuita.

Das ist noch nie dagewesen! Besuchen Sie die öffentliche Probe von « La Friche », einem musikalischen Märchen von Romaine Didier. Es wird vom Symphonieorchester der « Jeunes Symphonistes Mosellans » aufgeführt. Der Eintritt ist frei.

Mise à jour le 2023-04-07 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG