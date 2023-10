Conte musical, Michka, à la bibliothèque Salle des fêtes – Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

SAINT LÉONARD DE NOBLAT Conte musical, Michka, à la bibliothèque Salle des fêtes – Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat, 16 décembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat. Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne La bibliothèque organise un conte musical avec Florence *Eymery, Michka.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Salle des fêtes – Place Denis Dussoubs

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The library organizes a musical tale with Florence *Eymery, Michka La biblioteca organiza un cuento musical con Florence *Eymery, Michka Die Bibliothek organisiert ein musikalisches Märchen mit Florence *Eymery, Michka Mise à jour le 2023-10-12 par OT de Noblat Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, SAINT LÉONARD DE NOBLAT Autres Lieu Salle des fêtes - Place Denis Dussoubs Adresse Salle des fêtes - Place Denis Dussoubs Ville Saint-Léonard-de-Noblat Departement Haute-Vienne Lieu Ville Salle des fêtes - Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat latitude longitude 45.8367089;1.48916565

Salle des fêtes - Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leonard-de-noblat/