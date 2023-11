Stage de musique salle des fêtes, place de l’hôtel de ville, Gond-Pontouvre (16) Stage de musique salle des fêtes, place de l’hôtel de ville, Gond-Pontouvre (16), 21 janvier 2024, . Stage de musique Dimanche 21 janvier 2024, 10h00 salle des fêtes, place de l’hôtel de ville, Gond-Pontouvre (16) 20€ En complément de sa session annuelle de danses, consacrée cette année au répertoire catalan, « Trad en 16 » organise un stage de musique d’ensemble dont l’animation sera confié au trio constitué par Benoït Roblin (vielle à roue), Julien Evain (accordéon diatonique) et Thomas Badeau (clarinette). Au menu, des airs poitevino-vendéens issus du répertoire de bal du trio. Pour pouvoir profiter au mieux de ce stage, il convient de ne pas être parfait débutant mais de « posséder » son instrument depuis deux ou trois ans. Le session se déroulera dimanche 21 janvier, de 10h à 12h puis de 14h à 16h, à la salle des fêtes de Gond-Pontouvre (lieu à confirmer). Possibilité de se restaurer sur place (chacun apporte son panier). Contact et information : 05 45 68 32 63, 06 61 76 27 05, 06 68 11 12 77. source : événement Stage de musique publié sur AgendaTrad salle des fêtes, place de l’hôtel de ville, Gond-Pontouvre (16) Avenue du Général de Gaulle

