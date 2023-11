Pub irlandais à Colleret Salle des Fêtes place de l’Europe, Colleret (59) Pub irlandais à Colleret Salle des Fêtes place de l’Europe, Colleret (59), 26 novembre 2023, . Pub irlandais à Colleret Dimanche 26 novembre, 15h00 Salle des Fêtes place de l’Europe, Colleret (59) 6€ Dans le cadre du « week-end de musiques traditionnelles » les 25 et 26 novembre 2023 à ColleretSamedi soir : à partir de 20h soirée danses traditionnelles avec Le Collectif SajepiDimanche après midi (15h) ambiance « Pub irlandais » avec les Kevin’s de Lille6 € l’entrée pour chaque manifestation10 € si vous participez aux deux manifestations il y aura de la Guiness le dimanche ! source : événement Pub irlandais à Colleret publié sur AgendaTrad Salle des Fêtes place de l’Europe, Colleret (59) Salle des Fêtes place de l’Europe, 59680 Colleret, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46154 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T15:00:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00

2023-11-26T15:00:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00 stage nivernais Détails Autres Lieu Salle des Fêtes place de l'Europe, Colleret (59) Adresse Salle des Fêtes place de l'Europe, 59680 Colleret, France Age max 110 Lieu Ville Salle des Fêtes place de l'Europe, Colleret (59) latitude longitude 50.255569;4.074835

