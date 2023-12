La Pompi’Rando Salle des fêtes place de l’église Saint-Pompain Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Saint-Pompain La Pompi’Rando Salle des fêtes place de l’église Saint-Pompain, 17 décembre 2023, Saint-Pompain. Saint-Pompain Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 08:00:00

fin : 2023-12-17 Le comité des fêtes de Saint-Pompain organise une randonnée nature le dimanche 17 décembre 2023, deux distances, 12.5kms ou 6.5 kms. Départ de la salle des fêtes de 8h à 10h. Café d’accueil, ravitaillement sur le parcours, boisson offerte à l’arrivée.

Tarif 6€, gratuit moins de 12 ans.

A l’arrivée vous trouverez un stand vente d’huîtres de Noirmoutier N°3.

COMITE DES FETES : cfsaintpompain@gmail.com

Tarif : 6€, gratuit moins de 12 ans.

Le comité des fêtes de Saint-Pompain organise une randonnée nature le dimanche 17 décembre 2023, deux distances, 12.5kms ou 6.5 kms. Départ de la salle des fêtes de 8h à 10h. Café d’accueil, ravitaillement sur le parcours, boisson offerte à l’arrivée.

Tarif 6€, gratuit moins de 12 ans.

A l’arrivée vous trouverez un stand vente d’huîtres de Noirmoutier N°3.

COMITE DES FETES : cfsaintpompain@gmail.com

Tarif : 6€, gratuit moins de 12 ans

Le comité des fêtes de Saint-Pompain organise une randonnée nature le dimanche 17 décembre 2023, deux distances, 12.5kms ou 6.5 kms. Départ de la salle des fêtes de 8h à 10h. Café d’accueil, ravitaillement sur le parcours, boisson offerte à l’arrivée.

Tarif 6€, gratuit moins de 12 ans.

A l’arrivée vous trouverez un stand vente d’huîtres de Noirmoutier N°3.

COMITE DES FETES : cfsaintpompain@gmail.com

Tarif : 6€, gratuit moins de 12 ans EUR.

Salle des fêtes place de l’église

Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-12 par CC Val de Gâtine Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Saint-Pompain Autres Code postal 79160 Lieu Salle des fêtes place de l'église Adresse Salle des fêtes place de l'église Ville Saint-Pompain Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Salle des fêtes place de l'église Saint-Pompain Latitude 46.44162 Longitude -0.59991 latitude longitude 46.44162;-0.59991

Salle des fêtes place de l'église Saint-Pompain Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pompain/