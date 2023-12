Loto de Noël salle des fêtes place de la mairie Saint-Chamassy, 9 décembre 2023 19:00, Saint-Chamassy.

Saint-Chamassy,Dordogne

Loto de Noël organisé par l’amicale de l’EHPAD de Cadouin, début du jeu à 20h30

Nombreux lots à gagner : 1 bon d’achat de 150 €, 1 télévision, des filets garnis, des canards gras, un jambon, de nombreux bons d’achat de nos commerçants, autres lots divers.

Buvette et gourmandises sur place.

Tombola.

salle des fêtes place de la mairie

Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas bingo organized by the EHPAD de Cadouin association, starting at 8:30pm

Numerous prizes to be won: 1 x 150? gift voucher, 1 television, fillets garnis, duck fat, ham, numerous gift vouchers from our retailers, other various prizes.

Refreshments and snacks on site.

Tombola

Lotería de Navidad organizada por la asociación Cadouin EHPAD, el juego comienza a las 20h30

Numerosos premios a ganar: 1 vale por valor de 150 euros, 1 televisor, filetes garnis, patos cebados, un jamón, numerosos vales de nuestros comerciantes, otros premios diversos.

Refrescos y tentempiés in situ.

Tómbola

Weihnachtslotto, organisiert vom Freundeskreis des EHPAD in Cadouin, Spielbeginn um 20:30 Uhr

Zahlreiche Preise zu gewinnen: 1 Einkaufsgutschein über 150 ?, 1 Fernseher, Filets garnis, fette Enten, ein Schinken, zahlreiche Einkaufsgutscheine unserer Händler, andere verschiedene Preise.

Erfrischungsgetränke und Leckereien vor Ort.

Tombola

