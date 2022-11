Conférence Toponymie d’un village Occitan par JP FERRE Salle des Fêtes, Pinsaguel (31)

Conférence Toponymie d’un village Occitan par JP FERRE Salle des Fêtes, Pinsaguel (31), 3 décembre 2022, . Conférence Toponymie d’un village Occitan par JP FERRE Samedi 3 décembre, 14h30 Salle des Fêtes, Pinsaguel (31)

gratuit

organisé par Les Pescofis de Pinsaguel Salle des Fêtes, Pinsaguel (31) 1, Rue du Ruisseau Salle des Fêtes, 31120 Pinsaguel, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39749 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Rencontre littéraire Français-Occitan autour de la toponymie d’un village occitan, suivie d’une surprise musicale source : événement Conférence Toponymie d’un village Occitan par JP FERRE publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T14:30:00+01:00

2022-12-03T18:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle des Fêtes, Pinsaguel (31) Adresse 1, Rue du Ruisseau Salle des Fêtes, 31120 Pinsaguel, France Age maximum 110 lieuville Salle des Fêtes, Pinsaguel (31)

Salle des Fêtes, Pinsaguel (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//