Dans le cadre du festival Résurgence VII : paroles d’architectes Salle des Fêtes Pinsac, 4 novembre 2023, Pinsac.

Pinsac,Lot

Nicolas Dorval-Bory, Frédéric Martinet et Sébastien Martinez-Barat, trois architectes, trois parcours, trois visions d’un métier, trois enjeux pour aujourd’hui et demain. En 2023, comment le métier d’architecte aborde-t-il les impératifs écologiques et les besoins de construction ? Discussion menée par Valentine Boé, commissaire de l’exposition Construction Vivante.

2023-11-04 18:00:00 fin : 2023-11-04

Salle des Fêtes

Pinsac 46200 Lot Occitanie



Nicolas Dorval-Bory, Frédéric Martinet and Sébastien Martinez-Barat, three architects, three careers, three visions of a profession, three challenges for today and tomorrow. In 2023, how will the architectural profession deal with ecological imperatives and construction needs? Discussion led by Valentine Boé, curator of the Construction Vivante exhibition

Nicolas Dorval-Bory, Frédéric Martinet y Sébastien Martinez-Barat, tres arquitectos, tres carreras, tres visiones de una profesión, tres retos para hoy y mañana. En 2023, ¿cómo afrontará la profesión de arquitecto los imperativos ecológicos y las necesidades de la construcción? Debate dirigido por Valentine Boé, comisaria de la exposición Construction Vivante

Nicolas Dorval-Bory, Frédéric Martinet und Sébastien Martinez-Barat, drei Architekten, drei Werdegänge, drei Visionen eines Berufsstandes, drei Herausforderungen für heute und morgen. Wie geht der Beruf des Architekten im Jahr 2023 mit den ökologischen Erfordernissen und der Notwendigkeit des Bauens um? Diskussion unter der Leitung von Valentine Boé, Kuratorin der Ausstellung « Construction Vivante »

