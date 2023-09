La chapelle Saint-Jean-Baptiste à Graillé Salle des Fêtes Pindray Pindray Catégories d’Évènement: Pindray

Vienne La chapelle Saint-Jean-Baptiste à Graillé Salle des Fêtes Pindray Pindray, 3 décembre 2023, Pindray. La chapelle Saint-Jean-Baptiste à Graillé Dimanche 3 décembre, 15h00 Salle des Fêtes Pindray Gratuit – Sans inscription – Prévoir voiture et bonnes chaussures – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr En début d’année 2023, la commune de Pindray est devenue propriétaire de la chapelle Saint-Jean-Baptiste située à Graillé. Cette chapelle édifiée au cours du Moyen Âge dépendait de l’abbaye cistercienne de l’Étoile (Archigny). Jusqu’au début du 20e siècle, des pèlerinages locaux s’y déroulaient. Rare exemple du territoire construit en style gothique pur, cette chapelle a besoin désormais d’une importante restauration. Ce rendez-vous permettra de découvrir ou redécouvrir l’histoire de ce patrimoine et d’évoquer les travaux nécessaires. Salle des Fêtes Pindray 2 rue du lavoir 86500 Pindray Pindray 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00 chapelle Pindray carte postale ancienne collection Gaston Touraine Détails Catégories d’Évènement: Pindray, Vienne Autres Lieu Salle des Fêtes Pindray Adresse 2 rue du lavoir 86500 Pindray Ville Pindray Departement Vienne Lieu Ville Salle des Fêtes Pindray Pindray latitude longitude 46.491701;0.812119

