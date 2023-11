Cycle bien vieillir Salle des fêtes Pindères, 23 novembre 2023, Pindères.

Pindères,Lot-et-Garonne

Conférence – débat Cycle bien vieillir.

Réunion d’information sur les ateliers 2024.

Une collation sera offerte à la fin de la réunion.

Votre santé a de l’avenir.

Gratuit et ouvert à tous..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

Salle des fêtes

Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Conference – debate Cycle bien vieillir.

Information meeting on the 2024 workshops.

A snack will be offered at the end of the meeting.

Your health has a future.

Free and open to all.

Conferencia – debate Cycle bien vieillir.

Reunión informativa sobre los talleres de 2024.

Al final de la reunión se ofrecerá un refrigerio.

Tu salud tiene futuro.

Gratuito y abierto a todos.

Konferenz – Debatte Zyklus Gutes Altern.

Informationstreffen zu den Workshops 2024.

Am Ende des Treffens wird ein Imbiss angeboten.

Ihre Gesundheit hat Zukunft.

Kostenlos und offen für alle.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Coteaux et Landes de Gascogne