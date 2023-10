Concerts d’automne Salle des fêtes Pindères, 27 octobre 2023, Pindères.

Pindères,Lot-et-Garonne

Concert »La Magie Tzigane » avec le groupe Djelem Djelem :

Le groupe de musique Djelem Djelem est basé à Prayssas, Lot et

Garonne.

Six musiciens de différentes origines et cultures musicales qui se sont

réunis en 2015 par la passion de la musique des Balkans,Tzigane,

Klezmer, Grecque et bien plus encore…

Leur répertoire est un original mélange de mélodies, rythmes et danses

festifs, associant modernité et tradition. Avec le projet La Magie

Tzigane, dans une ambiance flamboyante et colorée, le groupe voyage

sur les routes des musiques tziganes de Europe de l’Est.

Tatyana Gavrilovska – chant

Yoana Ivanova – chant et danse

Stoyan Stoyanov – accordéon et gadulka

Paul Hirsh – guitare

Manol Kushlev – guitare basse

Harry Borner – percussions

En première partie Steph Folk nous livrera ses chansons folk vintage.

Buvette mais pas de restauration sur place ..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

Salle des fêtes

Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Concert »La Magie Tzigane » with the band Djelem Djelem :

The music group Djelem Djelem is based in Prayssas, Lot et Garonne

Garonne.

Six musicians from different backgrounds and musical cultures who came together

who came together in 2015 through a passion for Balkan, Gypsy,

Klezmer, Greek and much more…

Their repertoire is an original blend of festive melodies, rhythms and dances

combining modernity and tradition. With the project La Magie

In a flamboyant, colorful ambience, the group travels on the

of Eastern European gypsy music.

Tatyana Gavrilovska – vocals

Yoana Ivanova – vocals and dance

Stoyan Stoyanov – accordion and gadulka

Paul Hirsh – guitar

Manol Kushlev – bass guitar

Harry Borner – percussion

Opening act Steph Folk delivers vintage folk songs.

Refreshment bar but no on-site catering.

Concierto »La Magie Tzigane » con el grupo Djelem Djelem :

El grupo musical Djelem Djelem tiene su sede en Prayssas, Lot et

Garonne.

Seis músicos de diferentes orígenes y culturas musicales que se reunieron

que se unieron en 2015 por su pasión por la música balcánica, gitana, klezmer

Klezmer, griego y mucho más….

Su repertorio es una mezcla original de melodías, ritmos y danzas festivas

combinando modernidad y tradición. Con el proyecto La Magie

Tzigane, en un ambiente extravagante y colorista, el grupo viaja

a la música gitana de Europa del Este.

Tatyana Gavrilovska – cante

Yoana Ivanova – cante y baile

Stoyan Stoyanov – acordeón y gadulka

Paul Hirsh – guitarra

Manol Kushlev – bajo

Harry Borner – percusión

Para abrir la velada, Steph Folk interpretará sus canciones folclóricas de época.

Habrá refrescos, pero no servicio de catering.

Konzert »La Magie Tzigane » mit der Gruppe Djelem Djelem :

Die Musikgruppe Djelem Djelem hat ihren Sitz in Prayssas, Lot et

Garonne.

Sechs Musiker mit unterschiedlichen Hintergründen und musikalischen Kulturen, die sich

2015 durch die Leidenschaft für die Musik des Balkans,Zigeuners zusammengefunden haben,

Klezmer, Griechisch und vielem mehr zusammengefunden haben…

Ihr Repertoire ist eine originelle Mischung aus Melodien, Rhythmen und Tänzen

festlichen Tänzen, die Modernität und Tradition verbinden. Mit dem Projekt La Magie

Tzigane, in einer flammenden und farbenfrohen Atmosphäre, reist die Gruppe

auf den Straßen der osteuropäischen Zigeunermusik.

Tatyana Gavrilovska – Gesang

Yoana Ivanova – Gesang und Tanz

Stoyan Stoyanov – Akkordeon und Gadulka

Paul Hirsh – Gitarre

Manol Kushlev – Bassgitarre

Harry Borner – Perkussion

Als Vorgruppe wird Steph Folk seine Vintage-Folk-Songs zum Besten geben.

Getränke, aber keine Speisen vor Ort .

