Marché de Noël Salle des fêtes Pierrefitte-es-bois, 16 décembre 2023, Pierrefitte-es-bois.

Marché de Noël Samedi 16 décembre, 13h00 Salle des fêtes

par le Comité des Fêtes –

Samedi : 15h à 16h : Animation folklorique par Biaudes et Calines – 16h30 à 17h30 : Photos avec le Père Noël – 18h à 19h : Chants de Noël avec Sully Song et En A Bray Gé

Samedi soir : Repas dansant animé par l’orchestre Fiesta 4D – Au menu : Entrée, tartiflette et dessert – Boissons en sus – Bulletins d’inscriptions disponibles en Mairie (15€)

Dimanche : 10h30 à 11h30 : Music O Brass – 11h30 à 12h30 : Chants de Noël avec Sully Song et En A Bray Gé – 14h30 à 15h30 : Animation folklorique avec Biaudes et Calines – 15h30 à 16h30 : Photos avec le Père Noël

Tout le week-end Tartiflette géante et crêpes – Tombola visiteurs

2023-12-16T13:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

