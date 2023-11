Concert de Noël de la Philharmonie d’Ascq Salle des fêtes Pierre et Marie Curie Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Concert de Noël de la Philharmonie d’Ascq Salle des fêtes Pierre et Marie Curie Villeneuve-d’Ascq, 17 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Concert de Noël de la Philharmonie d’Ascq Dimanche 17 décembre, 15h00 Salle des fêtes Pierre et Marie Curie Un ou des jouets neufs par famille pour seul prix d’entrée Dimanche 17 décembre 2023 à 15h – Concert de Noël de la Philharmonie d’Ascq à l’école Pierre et Marie Curie

Un ou des jouets neufs par famille pour seul prix d’entrée Salle des fêtes Pierre et Marie Curie rue l’Abbé Lemire, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Ascq Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Salle des fêtes Pierre et Marie Curie Adresse rue l'Abbé Lemire, Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Salle des fêtes Pierre et Marie Curie Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.618884;3.16371

Salle des fêtes Pierre et Marie Curie Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/