Villeneuve-d'Ascq Expo-vente d’artisanat Salle des fêtes Pierre et Marie Curie Villeneuve-d’Ascq, 25 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Expo-vente d’artisanat 25 et 26 novembre Salle des fêtes Pierre et Marie Curie Entrée gratuite L’association Enfance et vie proposera à la vente de très beaux objets artisanaux, samedi 25 et dimanche 26 novembre 2023 de 10h à 18h à la salle Pierre-et-Marie-Curie.

Jouets en bois, cadeaux de naissance ou de Noël, porcelaines, bijoux, objets décoratifs… proviennent de Madagascar, du Congo, du Pérou, ou sont réalisés par des membres de l’association.

Leur mise en vente, à des prix très raisonnables, permettra à Enfance et vie de couvrir les engagements de développement qu’elle a pris dans différents pays et de prendre en charge des enfants qui seront opérés du cœur au CHRU de Lille.

Infos : 06 51 62 43 52

enfance-et-vie@orange.fr

enfanceetvie.org Salle des fêtes Pierre et Marie Curie rue l’Abbé Lemire, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Ascq Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:enfance-et-vie@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

