Villeneuve-d'Ascq Concert de printemps de l’Avenir Musical d’Ascq Salle des fêtes Pierre et Marie Curie Villeneuve-d’Ascq, 11 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Concert de printemps de l’Avenir Musical d’Ascq Dimanche 11 juin, 16h00 Salle des fêtes Pierre et Marie Curie Entrée libre et gratuite Dimanche 11 juin 2023 à 16h, l’Avenir Musical d’Ascq vous donne rendez-vous pour son concert anniversaire, à la salle Pierre-et-Marie-Curie (rue de l’Abbé-Lemire à Ascq).

Avec la participation le l’ensemble « Couleur Gospel »

Entrée libre et gratuite Salle des fêtes Pierre et Marie Curie rue l’Abbé Lemire, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Ascq Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T16:00:00+02:00 – 2023-06-11T17:30:00+02:00

