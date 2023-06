Repas sanglier à la broche Salle des fêtes Piégut-Pluviers, 9 juillet 2023, Piégut-Pluviers.

Piégut-Pluviers,Dordogne

Repas sanglier à la broche

Menu: Kir, melon, pâté, trou normand, sanglier à la broche, haricots couennes, salade, fromage, dessert. Réservation avant le 3 juillet..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 . EUR.

Salle des fêtes

Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Spit-roasted boar meal

Menu: Kir, melon, pâté, trou normand, boar on the spit, beans, salad, cheese, dessert. Reservations by July 3.

Comida de jabalí al espetón

Menú: Kir, melón, paté, trou normand, jabalí al espetón, judías, ensalada, queso, postre. Se ruega reservar antes del 3 de julio.

Essen Wildschwein am Spieß

Menü: Kir, Melone, Pastete, Trou normand, Wildschwein am Spieß, Bohnen, Salat, Käse, Dessert. Reservierung bis zum 3. Juli.

