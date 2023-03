Bal Trad avec Tournelune Salle des fêtes, Picherande (63)

Bal Trad avec Tournelune
Vendredi 31 mars, 20h30
Salle des fêtes, Picherande (63)

Valse, scottish, mazurka, bourrée,branle, chapeloise,cercle, andro, gavotte, mais aussi madison, danses de l'Est, … Tout est possible même de présenter quelques danses pour que tout le monde puisse participer. Un bal pour danser, chanter et surtout pour la convivialité. Au plaisir de vous retrouver ce vendredi 31.

