Sarthe Piacé . L’association « AMU’ ZIK » organise sa 8ème scène ouverte le dimanche 9 avril 2023 à la salle des fêtes de Piacé à partir de 14h. Chanteurs & musiciens, préparez vos instruments et faites chauffer vos voix !

L’entrée est gratuite.

Pour prolonger la fête, un repas partagé où chacun apporte un petit quelque chose est organisé le soir. L'association Amu'zik organise sa 8ème scène ouverte à la salle des fêtes de Piacé ! amu.zik72@gmail.com +33 7 77 22 16 01

