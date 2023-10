Karaoké Halloween de l’Amicale Laïque de Moissannes Salle des fêtes Phénix Moissannes, 31 octobre 2023, Moissannes.

Moissannes,Haute-Vienne

Venez chanter, danser et frissonner avec ou sans déguisement à notre karaoké spécial halloween..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Salle des fêtes Phénix

Moissannes 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come sing, dance and shiver with or without a costume at our special Halloween karaoke.

Ven a cantar, bailar y estremecerte con o sin disfraz en nuestro karaoke especial de Halloween.

Singen, tanzen und schaudern Sie mit oder ohne Verkleidung bei unserer speziellen Halloween-Karaoke.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT de Noblat