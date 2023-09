CONCERT D’AUTOMNE DE L’UNION MUSICALE DE PHALSBOURG Salle des Fêtes Phalsbourg Phalsbourg, 14 octobre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

L’Union Musicale de Phalsbourg organise son traditionnel concert d’automne, en partenariat avec l’Accordéon-Club de Saverne. Au programme : musique d’harmonie, festive, énergique et élégante, et comédies musicales revisitées à l’accordéon. Entrée gratuite. Corbeille. Buvette à l’entracte.. Tout public

Samedi 2023-10-14 20:00:00 fin : 2023-10-14 . 0 EUR.

Salle des Fêtes Phalsbourg place de la Halle aux Grains

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



The Union Musicale de Phalsbourg organizes its traditional autumn concert, in partnership with the Accordéon-Club de Saverne. On the program: festive, energetic and elegant harmony music, and musical comedies revisited on accordion. Free admission. Basket. Refreshments at intermission.

La Unión Musical de Phalsbourg organiza su tradicional concierto de otoño, en colaboración con el Accordéon-Club de Saverne. En el programa: música de armonía festiva, enérgica y elegante, y comedias musicales revisitadas al acordeón. Entrada gratuita. Cesta. Bar durante el descanso.

Die Union Musicale de Phalsbourg veranstaltet ihr traditionelles Herbstkonzert in Zusammenarbeit mit dem Accordéon-Club de Saverne. Auf dem Programm stehen festliche, energiegeladene und elegante Harmoniemusik und Musicals, die mit dem Akkordeon neu interpretiert werden. Der Eintritt ist frei. Korb. Getränk in der Pause.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT PAYS DE PHALSBOURG