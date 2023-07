CINÉMA PHALSBOURG – LE RETOUR FRAGILE DU LYNX Salle des Fêtes Phalsbourg Phalsbourg, 9 août 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Réalisé par Laurent Geslin. Genre : documentaire. Nationalité : France.

Dans l’imaginaire collectif, le lynx symbolise la vie sauvage. S’il fascine de nombreux passionnés, il a aussi ses détracteurs. Découvrez le dans ce documentaire de Laurent Geslin, photographe naturaliste de réputation internationale. Depuis plus de dix ans, il observe et met en images le lynx boréal dans la chaîne jurassienne. Ce documentaire est un complément au long métrage LYNX, son premier film pour le cinéma.. Tout public

Mercredi 2023-08-09 20:30:00 fin : 2023-08-09 . 5.5 EUR.

Salle des Fêtes Phalsbourg place de la Halle aux Grains

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Directed by Laurent Geslin. Genre: documentary. Nationality: France.

In the collective imagination, the lynx symbolizes wildlife. While it fascinates many enthusiasts, it also has its detractors. Find out more in this documentary by Laurent Geslin, an internationally-renowned naturalist photographer. For over ten years, he has been observing and documenting the boreal lynx in the Jura mountain range. This documentary is a companion piece to LYNX, his first feature film.

Dirigido por Laurent Geslin. Género: documental. Nacionalidad: Francia.

En el imaginario colectivo, el lince simboliza la fauna salvaje. Aunque fascina a muchos aficionados, también tiene sus detractores. Descubra más en este documental de Laurent Geslin, fotógrafo naturalista de fama internacional. Lleva más de diez años observando y documentando al lince boreal en la cordillera del Jura. Este documental acompaña a LYNX, su primer largometraje.

Regie: Laurent Geslin. Genre: Dokumentarfilm. Nationalität: Frankreich.

In der kollektiven Vorstellung ist der Luchs ein Symbol für die Wildnis. Er fasziniert viele Tierliebhaber, hat aber auch seine Kritiker. Entdecken Sie sie in diesem Dokumentarfilm von Laurent Geslin, einem international anerkannten Naturfotografen. Seit mehr als zehn Jahren beobachtet er den Nordluchs in der Jurakette und hält ihn in Bildern fest. Dieser Dokumentarfilm ist eine Ergänzung zum Spielfilm LYNX, seinem ersten Kinofilm.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT PAYS DE PHALSBOURG