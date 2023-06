FESTIVAL DE THÉÂTRE – LA PREMIÈRE GORGÉE DE BIÈRE Salle des fêtes Phalsbourg, 22 juillet 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Théâtre et chansons – De Philippe Delerm, avec Luc Schillinger – Strasbourg. Durée : 1h. On commence déjà par savourer les titres des chapitres de ce fameux petit livre, qui aiguise les souvenirs et titille les papilles : un couteau dans la poche, aider à écosser les petits pois, l’odeur des pommes, le croissant du trottoir ou encore le bruit de la dynamo. Sur la scène, cinq chaises, un bandonéon, une guitare, un comédien-chanteur. Luc, qui a déjà collaboré récemment à des productions du Festival, nous jouera des extraits de « La première gorgée de bière » de Philippe Delerm, tissés avec d’autres plaisirs minuscules. Des chansons connues, aimées, de Jacques Bertin, Léo Ferré, ou encore Georges Brassens, mais aussi quelques-unes de ses propres compositions. Un beau moment, pour entendre toute la poésie de l’enfance et de l’intime.. Tout public

Samedi 2023-07-22 à 22:00:00 ; fin : 2023-07-23 . 9 EUR.

Salle des fêtes place de la Halle aux Grains

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Theater and songs – By Philippe Delerm, with Luc Schillinger – Strasbourg. Running time: 1 hr. We begin by savoring the titles of the chapters in this famous little book, which sharpens memories and tickles the taste buds: a knife in the pocket, helping to shell peas, the smell of apples, the crescent on the sidewalk or the sound of the dynamo. On stage, five chairs, a bandoneon, a guitar and an actor-singer. Luc, who has recently collaborated on Festival productions, will perform excerpts from Philippe Delerm’s « La première gorgée de bière », woven together with other tiny pleasures. Well-known and much-loved songs by Jacques Bertin, Léo Ferré and Georges Brassens, as well as some of his own compositions. A beautiful moment, to hear all the poetry of childhood and intimacy.

Teatro y canción – Por Philippe Delerm, con Luc Schillinger – Estrasburgo. Duración: 1 hora. Se empieza saboreando los títulos de los capítulos de este famoso librito, que agudiza los recuerdos y hace cosquillas en las papilas gustativas: una navaja en el bolsillo, ayudando a desgranar guisantes, el olor de las manzanas, una media luna en la acera o el sonido de una dinamo. En el escenario, cinco sillas, un bandoneón, una guitarra y un actor-cantante. Luc, que ya ha colaborado recientemente en producciones del Festival, interpretará extractos de « La première gorgée de bière » de Philippe Delerm, entretejidos con otros pequeños placeres. Canciones conocidas y queridas de Jacques Bertin, Léo Ferré y Georges Brassens, así como algunas de sus propias composiciones. Un hermoso momento, para escuchar toda la poesía de la infancia y la intimidad.

Theater und Chansons – Von Philippe Delerm, mit Luc Schillinger – Straßburg. Dauer: 1 Stunde. Man beginnt schon damit, die Kapitelüberschriften dieses berühmten kleinen Buches zu genießen, das die Erinnerungen schärft und die Geschmacksnerven kitzelt: ein Messer in der Tasche, Hilfe beim Erbsenschälen, der Geruch von Äpfeln, das Croissant auf dem Bürgersteig oder auch das Geräusch des Dynamos. Auf der Bühne stehen fünf Stühle, ein Bandoneon, eine Gitarre und ein Schauspieler und Sänger. Luc, der in letzter Zeit bereits an Produktionen des Festivals mitgewirkt hat, wird uns Auszüge aus « La première gorgée de bière » von Philippe Delerm vorspielen, die mit anderen winzigen Freuden verwoben sind. Bekannte und beliebte Lieder von Jacques Bertin, Léo Ferré oder Georges Brassens, aber auch einige seiner eigenen Kompositionen. Ein schöner Moment, um die ganze Poesie der Kindheit und des Intimen zu hören.

