Randonnée nocturne Salle des fêtes Pezuls, 27 janvier 2024, Pezuls.

Pezuls Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 17:30:00

fin : 2024-01-27

A la découverte du charme des nuits d’hiver.

Promenade pédestre nocturne, en groupe et guidée. Environ 2h30 de marche suivie d’un repas « boîte chaude » : apéritif, fondue au Mont d’Or, pommes de terre vapeur, charcuterie et salade, dessert et café.

Merci d’apporter son couvert complet.

Nombre de places limité, réservation impérative.

Pour votre confort, pensez à vous vêtir chaudement et à vous munir d’une lampe de poche..

EUR.

Salle des fêtes

Pezuls 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides