Rencontre Musiciens Danseurs Bal de soutien à Céline et Vincent

Vendredi 10 novembre, 21h00
Salle des fêtes, Peyssies (31)
45, L'Église
Salle des fêtes, 31390 Peyssies, France

Participation libre

Soirée de musiques et danses traditionnelles partagée. Tous les danseurs et musiciens sont les bienvenus. Elle sera dédiée à Céline et Vincent, qui ont eu leurs instruments de musique volés au mois de juillet.

Pause gourmande

Venez nombreux! Soyez généreux!

