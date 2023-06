Journée randonnée : RVV Raye VTT Vercors Salle des fêtes Peyrus, 9 septembre 2023, Peyrus.

Peyrus,Drôme

La randonnée de la Raye du CC Chabeuil devient la « RVV Raye VTT Vercors » !

Départ au pied du Vercors. Parcours pour tous les niveaux. De la balade à l’esprit raid en passant par les amateurs d’enduro et un parcours spécial école cyclo….

2023-09-09 à ; fin : 2023-09-09 . EUR.

Salle des fêtes

Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



CC Chabeuil’s Raye ride becomes the « RVV Raye VTT Vercors »!

Departure from the foot of the Vercors. Routes for all levels. From leisurely rides to raids, enduro enthusiasts and a special cyclo-school course?

¡El recorrido Raye del CC Chabeuil se convierte en el « RVV Raye VTT Vercors »!

Salida al pie del Vercors. Rutas para todos los niveles. Desde paseos tranquilos hasta raids, pasando por los entusiastas del enduro y un recorrido especial para las escuelas de ciclismo..

Die Wanderung « La Raye » des CC Chabeuil wird zur « RVV Raye VTT Vercors »!

Start am Fuße des Vercors. Strecken für alle Niveaus. Von Spaziergängen über Enduro-Fans bis hin zu Raids und einem speziellen Parcours für Fahrradschulen

