Ateliers sportifs en duo parent/enfant Salle des fêtes Peyrière, 10 décembre 2023 10:30, Peyrière.

Peyrière,Lot-et-Garonne

Venez nombreux à la séance composée d’ateliers sportifs ludiques à faire en duo avec votre enfant, proposée par deux coachs. Préparez-vous à rire et à transpirer grâce à des jeux qui sollicitent l’ensemble du corps. Accessible à tous dès 4 ans. Sur inscription..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 11:30:00. EUR.

Salle des fêtes

Peyrière 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and join us for a session of fun sports workshops with your child, led by two coaches. Get ready to laugh and sweat thanks to games that challenge the whole body. Accessible to all aged 4 and over. Registration required.

Ven uno, ven todos a una sesión de divertidos talleres deportivos para hacer con tu hijo, dirigidos por dos entrenadores. Prepárate para reír y sudar gracias a juegos que implican a todo el cuerpo. Abierto a todos a partir de 4 años. Inscripción obligatoria.

Kommen Sie zahlreich zu der von zwei Trainern angebotenen Sitzung, die aus spielerischen Sportworkshops besteht, die Sie zu zweit mit Ihrem Kind durchführen können. Bereiten Sie sich darauf vor, bei Spielen, die den ganzen Körper beanspruchen, zu lachen und zu schwitzen. Für alle ab 4 Jahren geeignet. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT du Pays de Lauzun