Zumba Party Salle des fêtes Peyrière, 15 octobre 2023, Peyrière.

Peyrière,Lot-et-Garonne

L’association N’Joy Zumba vous propose de tester la zumba en vous amusant le temps d’une séance ouverte à tous, hommes, femmes et enfants (à partir de 12 ans). La journée sera suivie d’un goûter convivial. Pensez à prendre bouteille d’eau, tenue de sport, chaussure de salle et serviette..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 17:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Peyrière 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The N’Joy Zumba association invites you to try out Zumba and have fun at the same time, during a session open to all, men, women and children (aged 12 and over). The day will be followed by a convivial snack. Remember to bring a bottle of water, sportswear, gym shoes and a towel.

La asociación N’Joy Zumba le invita a probar la Zumba y a divertirse en una sesión abierta a todos, hombres, mujeres y niños (a partir de 12 años). La jornada irá seguida de un aperitivo de convivencia. No olvide traer una botella de agua, ropa deportiva, zapatillas de gimnasia y una toalla.

Der Verein N’Joy Zumba bietet Ihnen die Möglichkeit, Zumba zu testen und dabei Spaß zu haben. Die Veranstaltung ist für alle offen, Männer, Frauen und Kinder (ab 12 Jahren). Im Anschluss an den Tag gibt es einen gemütlichen Imbiss. Denken Sie daran, eine Wasserflasche, Sportkleidung, Hallenschuhe und ein Handtuch mitzubringen.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT du Pays de Lauzun