Bal trad'
Dimanche 22 octobre, 16h00
Salle des fêtes, Peyrelevade (19)
Prix libre

Dès 16h ouverture des portes, goûter partagé ! Le bal commencera dans la foulée ; s'enchaîneront divers groupes composés de musiciens locaux pour vous faire danser jusqu'à 20h et des brouettes ! Venez nombreux découvrir de jeunes talents !

