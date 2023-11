TÉLÉTHON Salle des Fêtes Petitmont, 9 décembre 2023, Petitmont.

14h : Randos 3 et 4km ou 6 à 7km

19h30 : repas dansant uniquement sur réservation.

Les bénéfices seront intégralement reversés à l’AFM-Téléthon.

Infos, tarif et réservations : Sylvie Schultz au 06.87.48.65.88. Tout public

Petitmont 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est



2pm: 3 and 4km or 6 to 7km hikes

7:30 pm: Dinner and dance, by reservation only.

All profits will be donated to AFM-Téléthon.

Information, prices and reservations: Sylvie Schultz 06.87.48.65.88

14.00: Caminatas de 3 y 4 km o de 6 a 7 km

19.30 h: Cena y baile (reserva obligatoria).

La recaudación se destinará íntegramente a AFM-Téléthon.

Información, precios y reservas: Sylvie Schultz en el 06.87.48.65.88

14 Uhr: Wanderungen 3 und 4 km oder 6 bis 7 km

19:30 Uhr: Tanzmahlzeit nur mit Reservierung.

Die Einnahmen gehen vollständig an den AFM-Téléthon.

Infos, Preise und Reservierungen: Sylvie Schultz unter 06.87.48.65.88

Mise à jour le 2023-11-20 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS