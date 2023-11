Marché de Noël de Périssac Salle des fêtes Périssac, 19 novembre 2023, Périssac.

Périssac,Gironde

Marché de Noël avec de nombreuses animations et exposants.

Manèges, spectacle enfants, balade en calèche, petite restauration..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Salle des fêtes

Périssac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas market with lots of entertainment and exhibitors.

Merry-go-rounds, children’s shows, horse-drawn carriage rides, snack bar.

Mercado de Navidad con numerosas animaciones y expositores.

Tiovivos, espectáculos infantiles, paseos en coche de caballos, cafetería.

Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Animationen und Ausstellern.

Karussells, Kindershow, Kutschenfahrt, kleine Snacks.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT du Fronsadais