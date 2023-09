Soirée cabaret Salle des fêtes Périssac, 7 octobre 2023, Périssac.

Périssac,Gironde

Soirée cabaret avec Lady Mazoute, Les Crazy Girls et Dreams in Song

Au menu:

entrée

rôti de bœuf

frites

fromage

dessert

vin et café.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 23:59:00. EUR.

Salle des fêtes

Périssac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Cabaret evening with Lady Mazoute, Les Crazy Girls and Dreams in Song

On the menu

appetizer

roast beef

fries

cheese

dessert

wine and coffee

Noche de cabaret con Lady Mazoute, Les Crazy Girls y Dreams in Song

En el menú

entrante

roast beef

patatas fritas

queso

postre

vino y café

Kabarettabend mit Lady Mazoute, Les Crazy Girls und Dreams in Song

Auf der Speisekarte stehen:

vorspeise

rinderbraten

pommes frites

käse

dessert

wein und Kaffee

Mise à jour le 2023-09-27 par OT du Fronsadais