Spectacle > Mon Village invite l’humour Salle des fêtes Percy-en-Normandie, 21 octobre 2023, Percy-en-Normandie.

Percy-en-Normandie,Manche

Le samedi 21 octobre, Percy-en-Normandie recevra la tournée itinérante « Mon Village invite l’humour ».

Trois humoristes programmés : l’imitateur Cédrick Maronnier ; l’hypnotiseur Jérôme Conevol, qui a réalisé l’exploit d’avoir une cinquantaine de spectateurs sur scène en hypnose en même temps et StF, humoriste sarcastique mêlant humour noir et punchline.

Horaire à confirmer (dépendra de la qualification de l’Equipe de France de Rugby).

Billetterie en ligne sur www.monvillageinvitelhumour.com.

Salle des fêtes

Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie



On Saturday October 21, Percy-en-Normandie will host the « Mon Village invite l’humour » tour.

Three comedians are scheduled: impersonator Cédrick Maronnier; hypnotist Jérôme Conevol, who has achieved the feat of having some fifty spectators on stage in hypnosis at the same time; and StF, a sarcastic humorist who mixes black humor with punchlines…

Schedule to be confirmed (depending on the qualification of the French Rugby Team).

Online ticketing at www.monvillageinvitelhumour.com

El sábado 21 de octubre, Percy-en-Normandie acoge la gira « Mon Village invite l’humour ».

En el cartel figuran tres cómicos: el imitador Cédrick Maronnier; el hipnotizador Jérôme Conevol, que ha logrado la proeza de tener bajo hipnosis a unos cincuenta espectadores en el escenario al mismo tiempo; y StF, un cómico sarcástico que mezcla humor negro con golpes de efecto….

Horario por confirmar (en función de la clasificación de la selección francesa de rugby).

Entradas disponibles en línea en www.monvillageinvitelhumour.com

Am Samstag, den 21. Oktober, findet in Percy-en-Normandie die Wandertournee « Mon Village invite l’humour » statt.

Drei Komiker stehen auf dem Programm: der Imitator Cédrick Maronnier, der Hypnotiseur Jérôme Conevol, der das Kunststück vollbracht hat, 50 Zuschauer gleichzeitig auf der Bühne zu hypnotisieren, und StF, ein sarkastischer Komiker, der schwarzen Humor mit Pointen verbindet.

Der Zeitpunkt wird noch bekannt gegeben (abhängig von der Qualifikation der französischen Rugby-Mannschaft).

Online-Tickets unter www.monvillageinvitelhumour.com

