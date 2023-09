Gym douce Salle des Fêtes – Penne Penne, 27 septembre 2023, Penne.

Gym douce Mercredi 27 septembre, 19h00 Salle des Fêtes – Penne

Gym douce mêlant exercices de musculation profonde (inspirés des méthodes telles que le pilates ou le yoga), de conscience de la posture et du corps, ainsi qu’une pratique cardio-vasculaire.

Un cours complet pour toutes et tous quelque soit votre âge ou vos expériences, pour garder un corps et un esprit activé et conscient au quotidien.

Salle des Fêtes – Penne 81140 Penne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T19:00:00+02:00 – 2023-09-27T20:15:00+02:00

