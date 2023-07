Penne : au pied du château, une histoire de patrimoines Salle des Fêtes Penne, 16 septembre 2023, Penne.

Penne : au pied du château, une histoire de patrimoines Samedi 16 septembre, 17h00 Salle des Fêtes Entrée libre

Le patrimoine de Penne est le plus souvent illustré par l’emblématique château médiéval élevé sur un piton rocheux qui domine l’Aveyron.

Pourtant de nombreux autres trésors existent. Venez découvrir une nouvelle page de l’histoire du patrimoine de la commune, qui vous permettra de mieux comprendre comment elle s’est développée à travers les siècles, et explorer les maisons et demeures du bourg ainsi que les maisons fortes, châteaux et demeures du territoire rural.

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

