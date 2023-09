Projection du film : « Violence et passion » Salle des Fêtes Penestin, 26 février 2024, Penestin.

Projection du film : « Violence et passion » Lundi 26 février 2024, 20h30 Salle des Fêtes Entrée: 5,00

Un professeur de lettres vieillissant voit sa vie tranquille perturbée par une visite inattendue d’une comtesse séduisante et son jeune amant.

Les émotions brutes et les pulsions interdites s’entremêlent dans ce huis clos dérangeant qui poussera le public à remettre en question les limites de la moralité et de la raison.

Salle des Fêtes Rue du Calvaire 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-26T20:30:00+01:00 – 2024-02-27T06:30:00+01:00

CINE CULTURE