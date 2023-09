Projection du film : « Petite conversation familiale » Salle des Fêtes Penestin, 27 novembre 2023, Penestin.

Le film plonge les spectateurs au coeur du quotidien d’une famille juive à travers plusieurs générations.

Il aborde des thèmes universels tels que l’amour, le conflit, l’héritage familial et le passage du temps.

Hélène Lapiower utilise une approche cinématographique délicate afin de pouvoir capturer cette intimité.

Salle des Fêtes Rue du Calvaire 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-27T20:30:00+01:00 – 2023-11-28T06:30:00+01:00

CINE CULTURE