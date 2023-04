Projection du film : « La Chasse » Salle des Fêtes, 24 avril 2023, Penestin.

Thomas Vinterberg est l’un des chefs de file du cinéma scandinave de ces 20 dernières années. L’acteur Mads Mikkelsen y a décroché un prix d’interprétation au Festival de Cannes 2012.

Synopsis : Lucas, éducateur sans histoire dans une école maternelle, est accusé de pédophilie. Peu à peu, la méfiance des habitants et de ses anciens amis laisse place à une véritable chasse aux sorcières et les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre. Une véritable descente aux enfers pour lui et sa famille commence.

Distribution : DeThomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen (Lucas), Annika Wedderkopp (Klara), Thomas Bo Larsen (Théo), Lasse Fogelstrom (Marcus), Alexandra Rapaport (Nadja).

Projection suivie d’un débat avec le public.

Salle des Fêtes Rue du Calvaire 56760 Penestin

2023-04-24T20:30:00+02:00 – 2023-04-25T06:30:00+02:00

