Projection du film : « Les raisins de la colère » Salle des Fêtes Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Projection du film : « Les raisins de la colère » Salle des Fêtes, 31 octobre 2022, Penestin. Projection du film : « Les raisins de la colère » Lundi 31 octobre, 20h30 Salle des Fêtes

Entrée: 5,00

​Adaptation du célèbre roman de Steinbeck, une oeuvre qui frappe par son engagement, son style épique, sa puissance dramatique et son interprétation.Oscar du meilleur film. Synopsis : Libéré de… Salle des Fêtes Rue du Calvaire 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/programmation-des-projections-capcine-octobre-2022-a-avril-2023-2392719.pdf »}] ​Adaptation du célèbre roman de Steinbeck, une oeuvre qui frappe par son engagement, son style épique, sa puissance dramatique et son interprétation.Oscar du meilleur film. Synopsis : Libéré de prison suite à un homicide involontaire, un jeune homme se met en route pour regagner la ferme familiale en Oklahoma. La Grande Dépression sévit alors et comme beaucoup d’autres fermiers, sa famille est chassée de son

exploitation. Ensemble, ils partent vers l’ouest pour gagner la Californie où, parait-il, on peut encore trouver du travail. Distribution : De John Ford avec Henry Fonda (Tom Joad)), Jane Darwell (Ma Joad), John Carradine (Casy), John Qualen (Muley), Charley Grapewin (Grandpa), Darris Bowdon (Rosasharn), Russel Simpson (Pa Joad). Projection suivie d’un débat avec le public. Programmation des projections – Capciné octobre 2022 à avril 2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-31T20:30:00+01:00

2022-11-01T06:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse Rue du Calvaire 56760 Penestin Ville Penestin lieuville Salle des Fêtes Penestin Departement Loire-Atlantique

Salle des Fêtes Penestin Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penestin/

Projection du film : « Les raisins de la colère » Salle des Fêtes 2022-10-31 was last modified: by Projection du film : « Les raisins de la colère » Salle des Fêtes Salle des Fêtes 31 octobre 2022 Pénestin Salle des Fêtes Penestin

Penestin Loire-Atlantique