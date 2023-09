bal folk solidaire Salle des fetes, Pélussin (42) bal folk solidaire Salle des fetes, Pélussin (42), 4 novembre 2023, . bal folk solidaire Samedi 4 novembre, 20h30 Salle des fetes, Pélussin (42) prix libre Grande soirée solidaires en soutien aux collectifs migrants, organisée en partenariat avec « le Festival de Cinéma Solidaire » Les festivités commenceront à 15h avec un atelier d’initiation aux danses folk animé par Pascale Borde et Croq’Folk. Puis nous dégusteronsun diner solidairepréparé par des bénévoles, à partir de 19h. Le Grand Bal débutera à 20h30 avec « RUE de la SOIF » . Suivront « Les Glottes Rebelles » ( chants de lutte à danser). enfin , Pas ROSIAK et son accordéon fou nous enchanteront jusque tard dans la nuit… Salle des Fêtes de Pélussin. 5 rue de la Maladière Inscriptions pour le repas et le stage: Marie Line: 06 11 37 81 64 source : événement bal folk solidaire publié sur AgendaTrad Salle des fetes, Pélussin (42) Salle des fetes, 42410 Pélussin, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45369 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-05T00:30:00+01:00

