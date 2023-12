Loto de l’ACCA de Pellegrue Salle des fêtes Pellegrue, 9 décembre 2023 20:30, Pellegrue.

Pellegrue,Gironde

Le loto de l’ACCA se déroulera le samedi 09 Décembre à 20h30 à la salle des fêtes.

Chevreuil – sanglier, petit électroménager, corbeilles de légumes et de fruits, boucheries, plateaux de fromages, bon d’achat de 200€.

Ambiance conviviale.

Buvette et pâtisseries.

Bourriche..

Salle des fêtes

Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The ACCA bingo will take place on Saturday December 09 at 8.30pm in the village hall.

Venison – wild boar, small household appliances, vegetable and fruit baskets, butchers, cheese platters, 200? voucher.

Friendly atmosphere.

Refreshments and pastries.

Gift basket.

El bingo de la ACCA se celebrará el sábado 09 de diciembre a las 20.30 en el salón del pueblo.

Venado – jabalí, pequeños electrodomésticos, cestas de verduras y frutas, carnicería, tablas de quesos, vale por 200?

Ambiente agradable.

Barra de refrescos y bollería.

Cesta de regalos.

Das Lotto der ACCA findet am Samstag, den 09. Dezember um 20:30 Uhr in der Festhalle statt.

Reh – Wildschwein, Elektrogeräte, Gemüse- und Obstkörbe, Metzgereien, Käseplatten, Einkaufsgutschein über 200?

Gesellige Atmosphäre.

Getränke und Gebäck.

Geldbörse.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT du Pays Foyen